Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Akılalmaz olay! Tartıştığı 3 kişiye otomobiliyle çarpıp kaçtı

Akılalmaz olay! Tartıştığı 3 kişiye otomobiliyle çarpıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahıs, sokakta tartıştığı 3 kişinin üzerine otomobilini sürerek çarpıp kaçtı. Şahıs ekipler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz günlerde gece saat 04.00 sıralarında Alanya'da yaşandı.

A.D., M.Y. ve C.Y. isimli üç arkadaş gece sokakta yürürken henüz kimliği belirlenemeyen bir şahısla tartışmaya başladı. Aracına binen şahıs, sokağa geri dönerek otomobili 3 arkadaşın üzerine doğru sürdü.

Akılalmaz olay! Tartıştığı 3 kişiye otomobiliyle çarpıp kaçtı - 1. Resim

Şüpheli, otomobille 3 arkadaşa çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Vali yardımcısı mı kaymakam mı üstün? Vali ve kaymakamın görevleri nelerdir?Şampiyonluk kutlamalarında 47 kişiye faciayı yaşatmıştı! Şüpheli kıskıvrak yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üçlü priz içine gizli kamera koymuştu: Tacizcinin hedefinde kız öğrenciler varmış - 3. SayfaTacizcinin hedefinde kız öğrenciler varmış!Yaya geçidinde facia! Motosikletli, anne ve kızına kabusu yaşattı - 3. SayfaYaya geçidinde facia! Anne ve kızı kabusu yaşadıIğdır'da büyük operasyon! 107 kadın sınır dışı edildi - 3. SayfaIğdır'da büyük operasyon! 107 kadın sınır dışı edildi3 gündür haber yok! Şanlıurfa Ahmet Ali için seferber oldu - 3. Sayfa3 gündür haber yok! Şanlıurfa Ahmet Ali için seferber olduEsra Erol'da yana döne aranıyordu! Ağaca asılı halde cesedi bulundu - 3. SayfaAğaca asılı halde cesedi bulunduAdana'da 5 adrese operasyon! EYP ile biri kalaşnikof 6 silah ele geçirildi - 3. Sayfa5 adrese operasyon! Bir evden EYP bile çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...