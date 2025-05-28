Akılalmaz olay! Tartıştığı 3 kişiye otomobiliyle çarpıp kaçtı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahıs, sokakta tartıştığı 3 kişinin üzerine otomobilini sürerek çarpıp kaçtı. Şahıs ekipler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz günlerde gece saat 04.00 sıralarında Alanya'da yaşandı.

A.D., M.Y. ve C.Y. isimli üç arkadaş gece sokakta yürürken henüz kimliği belirlenemeyen bir şahısla tartışmaya başladı. Aracına binen şahıs, sokağa geri dönerek otomobili 3 arkadaşın üzerine doğru sürdü.

Şüpheli, otomobille 3 arkadaşa çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.