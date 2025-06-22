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Aksaray'da can pazarı! Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı... Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aksaray&#039;da can pazarı! Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı... Ölü ve yaralılar var
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 8 kişi de yaralandı.

Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Yaralıların refüje savrulduğu olay yerinde sağlık ekipleri zamanla yarışırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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