Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Aksaray'da ortalık karıştı! Taraftarlar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Aksaray'da ortalık karıştı! Taraftarlar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aksaray&#039;da ortalık karıştı! Taraftarlar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da geçtiğimiz haftalarda oynanan bir futbol maçında tartışan, sonrasında ise telefonda tehdit ve hakaretlerle kavgayı sürdüren 2 taraftar gurubu ortalığı savaş alanına çevirdi. Gece yarısı iş yeri basan holiganlar kürek, sopa ve taşlarla 6 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken 13 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize sanayi yolunda bulunun bir iş yerinin bahçesinde yaşandı.

Aksaray'da ortalık karıştı! Taraftarlar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Aksarayspor maçında iki ayrı taraftar gurubu arasında tartışma çıktı. Her ikisi de Aksarayspor'un taraftar gurubu olan şahısların tribündeki tartışması polis ekiplerince önlenirken, aradan günler geçmesine rağmen gurupların telefon ve sosyal medya üzerinden tartışmaları sözlü olarak devam etti.

Aksaray'da ortalık karıştı! Taraftarlar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

İŞ YERİNİ BASTILAR

Tarafların birbirine hakaretler yağdırdığı tartışma bir gurubun diğer taraftarların bulunduğu iş yerini basmasıyla alevlendi. İki taraftar gurubu ellerinde sopa ve küreklerle birbirine saldırırken kavgayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Aksaray'da ortalık karıştı! Taraftarlar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var - 3. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, onlarca kişiyi ayırmakta güçlük çeken ekipler olay yerine takviye ekip istedi.

Aksaray'da ortalık karıştı! Taraftarlar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var - 4. Resim

Bunun üzerine çok sayıda ekip takviye olarak gönderildi. 1 polis memurunun da kendisine isabet eden taşla hafif yaralandığı kavga biber gazlı müdahale ile polis ekiplerince sonlandırıldı.

Aksaray'da ortalık karıştı! Taraftarlar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var - 5. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da ortalık karıştı! Taraftarlar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var - 6. Resim
Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da ortalık karıştı! Taraftarlar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var - 7. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Trablus'taki vatandaşları uyardı: Evinizde kalın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mersin'de kaza! Taksi direğe çarptı, 2 kişi öldü - 3. SayfaMersin'de kaza! Taksi direğe çarptı, 2 kişi öldüBursa'da korkunç motosiklet kazası! Ölü ve yaralı var - 3. SayfaBursa'da korkunç motosiklet kazası! Ölü ve yaralı varSakarya'da UTV aracı şarampole devrildi: Genç çift yaralandı - 3. SayfaSakarya'da UTV aracı şarampole devrildi: Genç çift yaralandıKocaeli'de ele geçirildi! 27 bin paketi samanların altında saklamışlar - 3. Sayfa27 bin paketi samanların altında saklamışlarBaşkent'te geceyi aydınlatan yangın! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - 3. SayfaBaşkent'te geceyi aydınlatan yangın! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndüİstanbul'da acı olay! Üzerinden araba geçen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 3. SayfaÜzerinden araba geçen 4 yaşındaki çocuktan acı haber
Sonraki Haber Yükleniyor...