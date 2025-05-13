Aksaray'da ortalık karıştı! Taraftarlar birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Aksaray'da geçtiğimiz haftalarda oynanan bir futbol maçında tartışan, sonrasında ise telefonda tehdit ve hakaretlerle kavgayı sürdüren 2 taraftar gurubu ortalığı savaş alanına çevirdi. Gece yarısı iş yeri basan holiganlar kürek, sopa ve taşlarla 6 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken 13 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize sanayi yolunda bulunun bir iş yerinin bahçesinde yaşandı.

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Aksarayspor maçında iki ayrı taraftar gurubu arasında tartışma çıktı. Her ikisi de Aksarayspor'un taraftar gurubu olan şahısların tribündeki tartışması polis ekiplerince önlenirken, aradan günler geçmesine rağmen gurupların telefon ve sosyal medya üzerinden tartışmaları sözlü olarak devam etti.

İŞ YERİNİ BASTILAR

Tarafların birbirine hakaretler yağdırdığı tartışma bir gurubun diğer taraftarların bulunduğu iş yerini basmasıyla alevlendi. İki taraftar gurubu ellerinde sopa ve küreklerle birbirine saldırırken kavgayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, onlarca kişiyi ayırmakta güçlük çeken ekipler olay yerine takviye ekip istedi.

Bunun üzerine çok sayıda ekip takviye olarak gönderildi. 1 polis memurunun da kendisine isabet eden taşla hafif yaralandığı kavga biber gazlı müdahale ile polis ekiplerince sonlandırıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.



Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.