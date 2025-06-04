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Amasya'da acı olay: Mola verdikleri çay bahçesinde dehşeti yaşadılar!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Amasya&#039;da acı olay: Mola verdikleri çay bahçesinde dehşeti yaşadılar!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'nden Ordu'ya giden bir çift, Amasya'da mola verdikleri çay bahçesinde dehşeti yaşadı. Çay bahçesinde oyun oynayan çiftin 4 yaşındaki oğlu, üzerine salıncak demirinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Amasya'da salıncak demirinin altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kocaeli'nden Ordu'ya giden Abdullah ve Cansu Duran çifti, Cemil Cahit Bey Caddesi'nde bulunan bir çay bahçesinde mola verdi.

Çay bahçesinin oyun alanında oynayan 4 yaşındaki Yağız, üzerine salıncak demirinin düşmesi sonucu ağır yaralandı. Durumu fark eden anne ve babanın ihbarı üzerine, çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yağız Duran, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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