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Amasya'da asker eğlencesine giden 39 kişi hastanelik oldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Amasya&#039;da asker eğlencesine giden 39 kişi hastanelik oldu!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya'da asker eğlencesinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 39 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurarak tedavi altına alındı.

Hacılar Meydanı Mahallesi'nde bir evde düzenlenen asker eğlencesine katılan çok sayıda kişi, verilen yemeğin ardından rahatsızlandı.

HERKES AYNI ŞİKAYETLE HASTANEYE KALDIRILDI

Mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle rahatsızlanan kişilerin bir kısmı acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sonradan hastaneye gelenlerle sayı 39’a ulaştı.

Rahatsızlanan kişilerin arasında durumu ağır olan kimsenin bulunmadığı, polis ekiplerinin eğlencenin yapıldığı yere giderek sunulan yemeklerden incelenmek üzere numune aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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