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Kestikleri kurbanın etinden zehirlendiler! Bayramda 8 kişi hastanelik oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kestikleri kurbanın etinden zehirlendiler! Bayramda 8 kişi hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nda kendi kestikleri kurban etinden yiyen 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Konya’da kestikleri kurbanın etinden yiyen 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Ekiz Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dana keserek yiyen farklı ailelerden aralarında çocukların da olduğu 8 kişi bir süre sonra fenalaşarak rahatsızlandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Zehirlendikleri belirlenen 8 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 8 kişinin yedikleri etten mi, yoksa başka bir şeyden dolayımı zehirlendikleri araştırılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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