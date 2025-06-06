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İstanbul'da 'acemi kasap' bilançosu ağır oldu! Kurban Bayramı'nın ilk günü 776 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da kurbanlıkları kesen vatandaşlardan çok sayıda kişi hastanelik oldu. Kurban Bayramı'nın ilk günü 'acemi kasap' olarak nitelendirilen 776 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban keserken yaralanan 776 kişi kentteki hastanelere başvurdu.

Bayram namazının ardından kesim için belirlenen alanlarının yolu tutan kişilerden bazıları bıçak ve satır gibi kesici aletlerle veya hayvanların darbeleriyle yaralandı.

İstanbul'da 'acemi kasap' bilançosu ağır oldu! Kurban Bayramı'nın ilk günü 776 kişi yaralandı - 1. Resim

776 ACEMİ KASAP HASTANELİK OLDU 

"Acemi kasap" olarak adlandırılan bu kişiler, yakınlarının yardımının yanı sıra ambulanslarla da kentin farklı bölgelerindeki sağlık kuruluşlarına getirildi.

Bu kapsamda, kent genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine şu ana kadar 776 kişinin başvurduğu bildirildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne başvuranlar arasında yer alan Sezai Harmankaya, kurban kesimi sırasında yaşadığı kazayı anlattı.

Kurban eti doğrarken elektrikli hızarla tahtanın arasına sıkışan baş parmağının yarısından fazlasının kesildiğini dile getiren Harmankaya, doktorların parmağını alçıya aldığını belirtti.

Kemikte kırıkların bulunması nedeniyle ameliyat olacağını da kaydeden Harmankaya, doktorunun "parmağının eskisi gibi olmayacağını" kendisine söylediğini aktardı.

Maltepe'de kurbanın derisini soyarken yaralanan Kenan Köşgen ise elini baş parmağından bileğine doğru kestiğini, parmağında üç dikiş atıldığını ifade ederek, işi bilmeyenlerin kesim yapmamasını tavsiye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

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