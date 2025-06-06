Sahibinden kaçan kurbanlık pencereye sıkıştı! Bahçelievler'de boğa kurtarma operasyonu kamerada
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Bahçelievler'de sahibinin elinden kaçan boğa, bir apartmanın giriş katındaki pencere boşluğuna düştü. Yüzlerce kilo ağırlığındaki büyükbaş hayvan, belediye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Kurban Bayramı'nın ilk günü İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde ilginç bir kurbanlık kazası meydana geldi. Kocasinan Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, bir apartmanın giriş katındaki pencere ile kaldırımın arasına düştü.
BELEDİYE EKİPLERİ KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri, boğayı kurtarmak için çalışma başlattı. Yüzlerce kilo ağırlığındaki boğa, zarar görmeden kurtarıldı.
O ANLAR KAMERADA
Boğayı kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş