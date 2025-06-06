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Sahibinden kaçan kurbanlık pencereye sıkıştı! Bahçelievler'de boğa kurtarma operasyonu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bahçelievler'de sahibinin elinden kaçan boğa, bir apartmanın giriş katındaki pencere boşluğuna düştü. Yüzlerce kilo ağırlığındaki büyükbaş hayvan, belediye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde ilginç bir kurbanlık kazası meydana geldi. Kocasinan Mahallesi'nde  sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, bir apartmanın giriş katındaki pencere ile kaldırımın arasına düştü.

Sahibinden kaçan kurbanlık pencereye sıkıştı! Bahçelievler'de boğa kurtarma operasyonu kamerada - 1. Resim

BELEDİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri, boğayı kurtarmak için çalışma başlattı. Yüzlerce kilo ağırlığındaki boğa, zarar görmeden kurtarıldı.

Sahibinden kaçan kurbanlık pencereye sıkıştı! Bahçelievler'de boğa kurtarma operasyonu kamerada - 2. Resim

O ANLAR KAMERADA

Boğayı kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İHH — Kurban, kardeşlerimizle bayram
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