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Sattığı kurbanlık ölüm getirdi! İş adamı dananın fotoğrafını çekerken canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sattığı kurbanlık ölüm getirdi! İş adamı dananın fotoğrafını çekerken canından oldu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyesi iş adamı İbrahim Külahlı, sattığı kurbanlık dananın fotoğrafını çekerken dananın saldırısına uğradı. Dananın boynuz darbesi ile ağır yaralanan Külahlı hayatını kaybetti.

Manisa’da sattığı kurbanlık dananın fotoğrafını çektiği sırada hayvanın boynuz darbeleriyle ağır yaralanan iş adamı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sattığı kurbanlık ölüm getirdi! İş adamı dananın fotoğrafını çekerken canından oldu - 1. Resim

KURBANLIK DANA ONU HAYATTAN KOPARDI 

Edinilen bilgiye göre, 2 Haziran Pazartesi günü, büyükbaş hayvan işleme tesisi ve restoranı bulunan Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyesi iş adamı İbrahim Külahlı, müşterisine satmak için anlaştığı kurbanlık bir dananın fotoğrafını çekmek istedi. Bu sırada huysuzlanan hayvan, Külahlı’ya boynuz darbeleriyle saldırdı.

Saldırı sonucu bacağından, göğüs kafesinden ve dalağından ağır yaralanan Külahlı, çiftlikte bulunan çobanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Külahlı, burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak iki gün süren hayat mücadelesinin ardından 3 çocuk babası 46 yaşındaki Külahlı, hayatını kaybetti.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Külahlı’nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Yeniköy Camiinde İkindi Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Hacı Bektaşı Veli Kültür Merkezinde de Külahlı ailesi taziyeleri kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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