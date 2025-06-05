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Haberler > Ekonomi > Pazarın ilgi odağı! 1 tonluk kurbanlık için bakın ne kadar isteniyor

Pazarın ilgi odağı! 1 tonluk kurbanlık için bakın ne kadar isteniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de satışa sunulan 970 kiloluk 'Minik' isimli dana kurbanlık pazarının ilgi odağı oldu. Minik için 260 bin TL isteyen besici, fiyatta pazarlık payının olduğunu belirtti. 

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, kurban pazarları hareketlenmeye başladı. Kocasinan ilçesindeki Erkilet Bülbülpınarı Kurban Pazarı'nda besiciler hayvanlarını istediği fiyata satmak, vatandaşlar ise en uygun fiyata almak için sıkı pazarlığa tutuşuyor.

Pazarın ilgi odağı! 1 tonluk kurbanlık için bakın ne kadar isteniyor - 1. Resim

"GELEN ARKADAŞLARI ÜZMEYİZ" 

970 kilo gelen 'Minik' isimli dana da kurban pazarının ilgi odağı olurken, sahibi danaya 260 bin TL fiyat biçti. Gelen vatandaşı üzmeyeceklerini söyleyen Besici Yunus Özdoğan; "Danamızı İncesu Örenşehir'den getirdik; 1 tona yakın, 970 kilo geliyor. İsmi 'Minik'. 260 bin TL istiyoruz ama ikramımız olur. Gelen arkadaşları üzmeyiz. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyoruz" dedi.

Pazarın ilgi odağı! 1 tonluk kurbanlık için bakın ne kadar isteniyor - 2. Resim

Öte yandan, vatandaşların kurbanlıklarını sorunsuz bir şekilde alabilmesi için ekiplerin kurban pazarındaki denetimleri aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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