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Kurban Bayramı'nda asırlık gelenek! Bu köyde kurban eti girmeyen ev yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nda Edirne'de asırlık gelenek yaşatılmaya devam ediliyor. Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde uygulanan sistem ile kurban etinin girmediği ev kalmıyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Müminler ibadetlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Kurbanlık hayvanlarını kesenler, bu sevinci ihtiyacı olanlar ile paylaşıyor. Büyükşehirlerde ihtiyacı olanların tespit edilmesi için güçlük çekilirken Edirne'de bu köyde kurban etinin girmediği ev kalmıyor.

BU KÖYDE HER EVE KURBAN ETİ GİRİYOR

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde, her Kurban Bayramı'nda kurban etleri bir yerde pişirilip tüm köylüye dağıtılıyor. Böylelikle kurban eti girmemiş ev kalmıyor.

Kurban Bayramı'nda asırlık gelenek! Bu köyde kurban eti girmeyen ev yok - 1. Resim

Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde kurban kesen köylüler, kestikleri kurbanlarından bir kısım eti pişirilmesi için köy camisinde bulunan aşçılara teslim ediyor.

Kurban Bayramı'nda asırlık gelenek! Bu köyde kurban eti girmeyen ev yok - 2. Resim

ASIRLIK GELENEK

Köyde kurban eti girmemiş ev kalmadığını kaydeden Akardere Köyü Muhtarı Aydın Yiğitoğlu, "Köyümüzün kuruluşu ile başlayan geleneği her yıl Kurban Bayramı'nda yaşatmak için uğraş veriyoruz. Büyükbaş veya küçükbaş kurban kesen köy halkımızın getirmiş oldukları etleri özenle temizleyerek kurduğumuz genç ekibimizle kazanlara koyduk. Odun ateşinde pişirdik ve dualar eşliğinde vatandaşlarımıza dağıtacağız. Burada amacımız bu geleneği gelecek nesillere de bırakmaktır. Bugün de bu hazırlıklar sonrası etleri dağıtacağız" dedi.

Kurban Bayramı'nda asırlık gelenek! Bu köyde kurban eti girmeyen ev yok - 3. Resim

TAM 4 SAAT PİŞİRİLİYOR

Meşe odununda tam 4 saat pişirilen etler, daha sonra dağıtılmak üzere köylüye camiden anons ediliyor. Ellerine kaplarını alan köylüler, pişen etlerden almak için caminin yolunu tutuyor. İmamın bereket duasının ardından herkese eşit bir biçimde dağıtılan etleri alan köylüler daha sonra akşam yemeğinde yemek için evinin yolunu tutuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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