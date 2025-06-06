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Dünya'da Kurban Bayramı sevinci... Müminler bayram namazını açık havada kıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya&#039;da Kurban Bayramı sevinci... Müminler bayram namazını açık havada kıldı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı, dünyanın dört bir yanında Müminler tarafından büyük bir sevinç ile kutlanıyor. İşte dünya genelinde Kurban Bayramı manzaraları....

Dünyanın dört bir yanında müminler Kurban Bayramı'nı büyük bir sevinçle eda ediyor. 

NEW YORK'TA AÇIK HAVADA BAYRAM NAMAZI

ABD'nin New York kentinde farklı milletlerden Müslümanlar, bayram namazı için saf tuttu.

Dünya'da Kurban Bayramı sevinci... Müminler bayram namazını açık havada kıldı - 1. Resim

Müslümanlar, sıcak hava nedeniyle bayram namazını Hunter's Point South Park ve Sunnyside Park'ta eda etti.

Dünya'da Kurban Bayramı sevinci... Müminler bayram namazını açık havada kıldı - 2. Resim

BAYRAM NAMAZINI CAMİ ENKAZINDA KILDILAR

Tüm dünyada Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı büyük sevinçle kutlarken, Gazze'de ise Filistinliler bayramı buruk geçiriyor.

Dünya'da Kurban Bayramı sevinci... Müminler bayram namazını açık havada kıldı - 3. Resim

Bir bayramı daha Siyonist katliama maruz kalarak geçiren Filistinliler, bayram namazını yıkık cami enkazları arasında kıldı.

TOGO'DA "RENGARENK" BAYRAM SEVİNCİ

Togo'nun başkenti Lome'de Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını okul bahçesinde kıldı. Kentte azınlıkta bulunan Müslümanlar, bayram namazı için Üniversite De Lome bahçesinde bir araya geldi.

Dünya'da Kurban Bayramı sevinci... Müminler bayram namazını açık havada kıldı - 4. Resim

Batı Afrika ülkesi Togo'da Kurban Bayramı kutlanıyor. Ülkenin başkenti Loma'da bayramı kutlayan kadın ve çocukların giydikleri rengarenk kıyafetler dikkat çekti.

Dünya'da Kurban Bayramı sevinci... Müminler bayram namazını açık havada kıldı - 5. Resim

MEKSİKA'DA BAYRAM NAMAZI PARKTA KILINDI

Meksika'nın başkentinde Meksiko'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı namazı için Bicentenario parkında bir araya geldi.

Dünya'da Kurban Bayramı sevinci... Müminler bayram namazını açık havada kıldı - 6. Resim

KAMERUN'DA BAYRAM

Kamerun'un başkenti Yaounde'de Kurban Bayramı dolayısıyla binlerce Müslüman sabahın erken saatlerinde camilere akın ederek bayram namazını eda etti.

Dünya'da Kurban Bayramı sevinci... Müminler bayram namazını açık havada kıldı - 7. Resim

Yaounde'nin en büyük ibadethanelerinden biri olan Merkez Camisi'nde kılınan bayram namazına, bu yıl da yoğun katılım oldu. Bayramlıklarını giyerek camiye gelen vatandaşlar, kentte renkli manzaralar oluşturdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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