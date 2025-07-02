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Amasya'da feci kaza! Arpa yüklü traktör ticari araçla çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Amasya, Merzifon, Traktör Kazası, Ölüm, Yaralanma, Trafik Kazası, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşanan feci kazada bir traktör ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Merzifon - Gümüşhacıköy kara yolu, Sarıköy mevkisinde yaşanan kazada İsa Karakoç (55) idaresindeki 34 HAG 455 plakalı hafif ticari araç,  Hüseyin Kizir (59) yönetimindeki 05 ABE 980 plakalı arpa yüklü traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya'da feci kaza! Arpa yüklü traktör ticari araçla çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

KAZA YERİNDE VEFAT ETTİ

Çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araçta bulunan Gülhayat Aydın (52) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü İsa Karakoç ile Birsen Karakoç (52), Öykü Karakoç (6) ve Uğurcan Elemen (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya'da feci kaza! Arpa yüklü traktör ticari araçla çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 5. Resim
Kaza sonucunda 6 yaşındaki Öykü Karakoç'un oyuncağı otoyola savruldu

Amasya'da feci kaza! Arpa yüklü traktör ticari araçla çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Amasya'da feci kaza! Arpa yüklü traktör ticari araçla çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Amasya'da feci kaza! Arpa yüklü traktör ticari araçla çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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