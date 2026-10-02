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Anadolu Otoyolu'nda kimyasal madde alarmı! Trafik kapatıldı

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Anadolu Otoyolu'nda kimyasal madde alarmı! Trafik kapatıldı
Başlık ResmiAnadolu Otoyolunda kimyasal madde alarmı! Trafik kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kimyasal madde taşıyan tırın devrilmesi paniğe neden oldu. Tırdan mazot sızması üzerine İstanbul istikameti tedbir amacıyla trafiğe kapatılırken, araçlar D-100 karayoluna yönlendirildi.

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde saat 22.30 sıralarında Ankara istikametine seyreden ve kimyasal variller taşıyan A.F.T. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Refüje giren tır devrilirken, aracın çekici kısmı İstanbul istikametindeki karşı şeride geçti.

Anadolu Otoyolunda kimyasal madde alarmı! Trafik kapatıldı
Başlık ResmiAnadolu Otoyolunda kimyasal madde alarmı! Trafik kapatıldı

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrası tırdan mazot sızmaya başladı. Araçta kimyasal madde bulunması nedeniyle otoyol jandarma ekipleri, hem sızıntının oluşturabileceği tehlikeyi hem de başka bir kazayı önlemek amacıyla Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametini trafiğe kapattı.

İstanbul yönüne ilerleyen araçlar, Gölyaka gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Uygulama nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Tırın kaldırılmasının ardından otoyolun yeniden trafiğe açılmasının beklendiği, araçların sabah saatlerine kadar D-100 karayoluna yönlendirilebileceği öğrenildi.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Kazada tır sürücüsü A.F.T. hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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