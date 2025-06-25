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Anız yangını yakıt tankerine sıçradı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Anız yangını yakıt tankerine sıçradı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan anız yangını, seyir halindeki yakıt yüklü tankere sıçramasıyla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Yeniköy mevkisinde anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yangın, daha sonra kıvılcımların sıçraması sonucu seyir halindeki yakıt yüklü tankere sıçrayıp alev topuna döndü. Sürücü, tankeri yol kenarında güvenli alana çekti.

Yangınla birlik yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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