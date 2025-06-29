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Ankara'da "BALKIZ" operasyonu! Kadın profili ile erkekleri dolandırdılar...

Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı

Ankara'da, kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları aracılığıyla erkeklerle iletişime geçen, tehdit ve darp ile para tahsilatı yapan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı. "Yazıcı" olarak adlandırılan şahısların internetten mağdurla iletişim kurulduğu, şüphelilerin rolü gereği mağduru mekana yönlendirdiği, garson, güvenlik ve işletmeci konumundaki kişiler tarafından fahiş fiyatlı hesapları ödemeye zorlatıldığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Asayiş Şube Gasp Büro Amirliğince şüphelilere yönelik "BALKIZ" operasyonu düzenlendi.

İŞ YERLERİNE GÖTÜRÜP ZORLA PARA İSTEDİLER

Yapılan çalışmalar sonucu operasyonda, kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları aracılığıyla erkeklerle iletişime geçen şüphelilerin, mağdurları özel olarak belirledikleri ve kendilerine ait alkollü restorana götürdükleri, mağdurları önce buluşma bahanesiyle davet ettikleri ve ardından iş yerinde yüklü meblağlı adisyonlar üzerinden zorla para tahsilatı yaptıkları belirlendi.

Operasyonda, şüphelilerin, tehdit, darp ve baskıyla müştekileri korkutarak, nakit, pos cihazı ve doğrudan banka transferleri ile para tahsil ettikleri, tahsilatların ardından mağdurların sosyal medyadan engelledikleri tespit edildi.

FAHİŞ FİYATLI HESAPLAR ÖDETİLDİ

"Yazıcı" olarak adlandırılan şahıslar tarafından internet üzerinden mağdurla iletişim kurulduğu, şüphelilerin rolü gereği mağduru mekana yönlendirdiği, mekan içerisinde garson, güvenlik ve işletmeci konumundaki şüpheliler tarafından fahiş fiyatlı hesap çıkarıldığı, ödemeyi reddeden mağdurlara yönelik fiziksel şiddet uyguladığı ve paranın şahıslarca paylaşıldığı belirlendi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Fiziki ve teknik takipler sonucu toplam 19 olayın gerçekleştirildiği belirlenen operasyonda, 18 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Çıkarılan mahkemede 8 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı

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