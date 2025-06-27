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Bakanlık verilerini satmışlar! 7 ilde "askeri ve siyasal casusluk" operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakanlık verilerini satmışlar! 7 ilde &quot;askeri ve siyasal casusluk&quot; operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Askeri Casusluk, Gümrük, Savunma Sanayi, Veri Sızıntısı, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul dahil 7 ilde "askeri ve siyasal casusluk" soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Gümrük muhafaza müdürlüklerinde çalışan 4 şüphelinin, savunma sanayi şirketlerinin satın aldıkları veya sattıkları teçhizatların ve malzemelerin verilerini temin ettikleri, daha sonra sosyal medya fenomenleriyle bazı internet sitelerine sattıkları tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, askeri ve siyasal casusluk soruşturmaları kapsamında harekete geçti. Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle yapılan ortak çalışmalar sonucu, şüphelilerin Bakanlığın kullandığı sistemler üzerinde ticari sır olarak nitelendirilen, özel ve gizli kalması gereken ithalat ve ihracat verilerini üçüncü şahıslara para karşılığı verdiği, gümrük müdürlüğü çalışanlarıyla bu verileri alarak sosyal medya ve internet siteleri üzerinden pazarlayıp sattığı tespit edildi.

Bakanlık verilerini satmışlar! 7 ilde "askeri ve siyasal casusluk" operasyonu: Çok sayıda gözaltı - 1. Resim

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL, DÖKÜMAN VE BELGE

İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, doküman ve belge ele geçirildi.

İNGİLTERE MERKEZLİ ŞİRKETLERE SATILDI

Gümrük muhafaza müdürlüklerinde çalışan 4 şüphelinin, savunma sanayi şirketlerinin satın aldıkları veya sattıkları teçhizatların ve malzemelerin verilerini temin ettikleri, daha sonra da sosyal medya fenomenleriyle bazı internet sitelerine sattıkları belirlendi. Söz konusu kişilerin de bu bilgileri İngiltere merkezli şirketlere sattıkları tespit edildi.

Bakanlık verilerini satmışlar! 7 ilde "askeri ve siyasal casusluk" operasyonu: Çok sayıda gözaltı - 2. Resim

"EKONOMİK İTİHBARAT" VERİSİ

Özellikle savunma sanayi ile ilgili bilgileri alarak değerlendiren bahse konu şirketlerin, bunu hedef rakip ülkeye, şirketlere ürün veya "ekonomik istihbarat" verisi olarak sattıkları anlaşıldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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