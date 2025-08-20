Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da inşaatta feci kaza: Beton kolonun altında kalarak can verdi!

Ankara'da inşaatta feci kaza: Beton kolonun altında kalarak can verdi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 20 yaşındaki 1 işçi hayatını kaybetti.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Keskinler Kavşağı yakınlarında inşaatı devam eden bir fabrikada feci bir olay gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, fabrika inşaatında iskele direklerini yerleştiren 20 yaşındaki Muhammet Erdem, vinç halatının kopması sonucu beton kolonun altında kaldı.

Ankara'da inşaatta feci kaza: Beton kolonun altında kalarak can verdi! - 1. Resim

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Muhammet Erdem’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Erdem’in cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

