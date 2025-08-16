Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Maltepe'de inşaat çalışması sırasında toprak kayması riski! Bir apartman tahliye edildi

Maltepe'de inşaat çalışması sırasında toprak kayması riski! Bir apartman tahliye edildi

Maltepe'de bulunan bir apartman, yan tarafta devam eden inşaat çalışmaları sırasında oluşan güvenlik riski nedeniyle tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinleri, firma tarafından otele yerleştirildi.

Müteahhit firma yetkilileri durumun fark edilmesinin ardından apartmanda yaşayan vatandaşların güvenliği için tahliye kararı aldı.

EVLER MÜHÜRLENDİ, BİNA SAKİNLERİ OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Bina sakini yan taraftaki inşaatın kazı çalışmalarından dolayı evlerinin mühürlendiğini belirtti. Evi boşaltmak zorunda kaldıklarını söyleyen bina sakini, inşaat firması tarafından otele yerleştirildiklerini ifade etti.

ÇÖKME RİSKİNE KARŞI ÇALIŞMA BAŞLADI

Öte yandan, riskin ortadan kaldırılması için çalışmaların ivedilikle sürdürüldüğünü aktaran firma yetkilisi Kenan Özer ise bölgedeki toprak kaymasına müdahale ettiklerini, doldurma çalışmasının ardından vatandaşların tekrar evlerine yerleşeceğini belirtti.

