Ankara'da konser sırasında kavga çıktı!

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde dün düzenlenen ve büyük bir coşkuyla başlayan Manifest konserinde kavga çıktı.

ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA KAVGA ETTİLER

İddialara göre henüz kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Konser sırasında kısa sürede büyüyen gerginlik, kavgaya dönüştü.

TOKAT ANI KAMERAYA YANSIDI

Tartışmaya dahil olan bir erkeğin o anlarda, genç bir kıza tokat attığı görüldü.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülere, taraflar arasındaki küfür ve argo ifadeler yansıdı.