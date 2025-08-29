Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ankara'da konser sırasında kavga çıktı!

Ankara'da konser sırasında kavga çıktı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara, Etimesgut, Konser, Kavga, Tokat, Tartışma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Etimesgut'ta düzenlenen konserde tartışan iki kişi arasında kavga çıktı. Tokat atıldığı anlar kameralara yansıdı.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde dün düzenlenen ve büyük bir coşkuyla başlayan Manifest konserinde kavga çıktı.

ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA KAVGA ETTİLER

İddialara göre henüz kimlikleri belirlenemeyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Konser sırasında kısa sürede büyüyen gerginlik, kavgaya dönüştü.

TOKAT ANI KAMERAYA YANSIDI

Tartışmaya dahil olan bir erkeğin o anlarda, genç bir kıza tokat attığı görüldü.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülere, taraflar arasındaki küfür ve argo ifadeler yansıdı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mussolini'nin futbolcu torunu Serie A'da parladı! "Soyadım değil futbolum konuşsun"Alaves - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Önce otomobile çarptı ardından refüje devrildi! Feci kazada 3'ü ağır çok sayıda yaralı var - 3. SayfaÖnce otomobile çarptı ardından refüje devrildi!Muğla'da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi - 3. SayfaMuğla'da zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdiİstanbul'da "huzur" uygulaması! Polis her ilçede sahadaydı - 3. Sayfaİstanbul'da "huzur" uygulaması! Polis her ilçede sahadaydıOrdu'da 'patpat' uçuruma yuvarlandı, can pazarı yaşandı! - 3. SayfaUçuruma yuvarlandı, can pazarı yaşandı!Tunceli'de silahlı saldırı! Can kaybı ve yaralı var - 3. SayfaTunceli'de silahlı saldırı! Can kaybı ve yaralı varIsparta'da iki motosikletin çarpıştığı kazada can pazarı! - 3. SayfaIsparta'da iki motosikletin çarpıştığı kazada can pazarı!
Sonraki Haber Yükleniyor...