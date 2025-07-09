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Ankara'da operasyon! 30 kişi gözaltına alındı, aralarında devlet memurları da var...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;da operasyon! 30 kişi gözaltına alındı, aralarında devlet memurları da var...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da vize süresi biten yabancı uyruklu kadınları para karşılığında sahte belge düzenleyerek Türk erkeklerle evlendiren şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında 9 ayrı ilçe belediyesinde görevli 10 memurun da yer aldığı toplam 30 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da gittiği nikah dairesinde görevli memur tarafından yabancı uyruklu bir kadınla evlendirilmek için kendisinden yüklü miktarda para istendiği iddia eden kişinin ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

ARALARINDA MEMURLAR DA VAR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, vize süresi dolmuş Fas vatandaşı kadınları para karşılığında düzenledikleri sahte belgeler aracılığıyla Türk erkeklerle evlendirilen kişiler olduğu tespit edildi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda aralarında 9 ayrı ilçe belediyesinde görevli 10 evlendirme memurun da yer aldığı toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BELGELERİ SAHTE ÇIKTI

Araştırmalarda aracı olarak tabir edilen kişilerin vize süresi bitmiş Fas uyruklu kadınları ve Türk erkeklerini evlendirmek için bir araya getirdikleri, karşılığında ise iki taraftan da para alındığı tespit edildi. Şebekenin Fas hükümeti tarafından verilmesi gereken evlilik belgesinin sahtesini düzenlendiği belirlenirken, yasal geçerliliği olmayan söz konusu evliliklerin de iptal edileceği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Faslı kadınların ise Türkiye'den sınır dışı edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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