Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'na yolsuzluk operasyonu: Zeydan Karalar neden tutuklandı, suçu ne?

Geçtiğimiz günlerde Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütüne yönelik soruşturmada etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alınarak tutuklandı. Peki, Zeydan Karalar neden tutuklandı, suçu ne? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Zeydan Karalar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında kapsamında son dakika bir gelişme yaşandı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar’ın neden tutuklandığı ve suçu merak konusu oldu.

ZEYDAN KARALAR NEDEN TUTUKLANDI, SUÇU NE?

Zeydan Karalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturmasında kapsamında 'suç örgütü kurmak' ve 'yönetmek', 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü şüpheli Özcan Zenger'e yönlendirdiği bilgisi verildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına karar verilmiştir.

ZEYDAN KARALAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 67 yaşında olan Karalar, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi Adana'da tamamladı. Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

ZEYDAN KARALAR'IN SİYASİ KARİYERİ

Zeydan Karalar 1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneği'ni kurdu ve derneğin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

1977-1980 yıllarında ise CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından 7 Temmuz 2010’da CHP Adana İl Başkanlığına atandı. 23 Ocak 2011’de ise yapılan CHP Adana İl Kongresi’nde başkanlığa seçildi.

Karaşar 2014 yılında Seyhan Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

2022 yılında Dünya Belediyeler Birliği Sosyal İçerme Komitesi Eş Başkanı seçildi. 2024'te Türkiye Belediyeler Birliği birinci başkan vekili oldu.

23 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınmasıyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili olarak atandı 2024 yılında Türkiye Belediyeler Birliği birinci başkan vekili seçildi. Şu anda Karalar, Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADSİAD) ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası üyesidir.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklanmasıyla gündeme geldi.