Hazırlanması 3 ay sürdü! Tekirdağ'da büyük operasyon: 65 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hazırlıkları 3 ay süren "Narkokapan-Tekirdağ" operasyonlarında 65 şüphelinin yakalandığını, 35’inin tutuklandığını duyurdu.

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Tekirdağ ili genelinde Narkokapan-Tekirdağ operasyonu yapıldı. Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri dahil; 13 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 7 Komando Timi, 2 Özel Eğitimli Narkotik Köpeği, 320 Jandarma personelinin katılımıyla Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu ve Malkara’da operasyonlar gerçekleştirildi.

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65 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonlarda 65 şüpheli yakalandı. 35 şüpheli tutuklanırken 30’u hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bakan Yerlikaya operasyon hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: