Ankara'daki parklarda asayiş uygulaması: 3 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelindeki parklarda yapılan denetimlerde, 10 bin 998 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, 2 bin 805 araç kontrol edildi.

Kent genelindeki parklarda, aranan araç ve kişilerin yakalanması, suçun engellenmesi, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için 907 personelin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu 94 nokta ve 383 parkta yürütülen uygulamada, 2 bin 805 araç kontrol edildi, 10 bin 998 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı. Aranan 3 kişinin yakalandığı asayiş uygulamasında, 42 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı, 45 araç sürücüsüne trafik cezası kesildi.

Vatandaşın huzuru, güvenliği için tüm tedbirlerin kararlılıkla alınmaya devam edileceğini belirten Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, başkent polisinin günün 24 saati üstün bir sorumlulukla vazifesinin başında olduğunu ifade etti.