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Annesiyle yolun karşına geçecekti! Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Annesiyle yolun karşına geçecekti! Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, annesiyle beraber yolun karşısına geçerken otomobilin çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki bir çocuk otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şentepe Mahallesi Mevlana Caddesi'nde akşam saatlerinde, S.K. idaresindeki 06 CRF 154 plakalı otomobili Konya istikametinden Dörtyol yönüne seyir halindeyken, Cengiz Dağcı Caddesi’nde annesiyle karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Azra G.’ye çarptı.

Annesiyle yolun karşına geçecekti! Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - 1. Resim

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI 

Olay yerinde ağır yaralanan küçük çocuk, Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Azra G. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü S.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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