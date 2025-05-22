Antalya'da çok sayıda düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı 22 Mayıs 2025 23:17 - Güncelleme: 22 Mayıs 2025 23:24 - Güncelleme:

Antalya’nın Demre ilçesinde, aralarında 25 çocuğun da bulunduğu 50 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla gerçekleştirilen olayda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya'nın Demre ilçesinde 50 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Buzalık Koyu'nda kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine sahil güvenlik botları bölgeye yönlendirildi. DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI Polis ekiplerinin de desteğiyle 25'i çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı. Olaya ilişkin göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 9 şüpheli de gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir