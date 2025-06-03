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Antalya'da sahilde ceset alarmı! Kötü kokuyu duyan hemen 112'yi aradı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Antalya&#039;da sahilde ceset alarmı! Kötü kokuyu duyan hemen 112&#039;yi aradı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sahil kenarında erkek cesedi bulundu.

Antalya Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar kötü kokunun geldiği duvar dibindeki kumsal alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerce yapılan incelemede cesedin İsa Lafcı'ya (45) ait olduğu tespit edildi.

Lafcı'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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