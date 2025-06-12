Antalya'da yangın paniği! 5 yıldızlı otele giden 622 kişi gece yarısı tahliye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Otelin bodrum katından yükselen alevler sonrası üst kattakiler mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, 622 turist güvenli bir şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 turist hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor.

Yangın, gece saatlerinde Alanya'nın Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, bulunan 5 yıldızlı bir otelin bodrum katında başladı.

Bodrum kattaki hamam-sauna bölümündeki yıkama ve kurutma makinelerinin bulunduğu bölümde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken dumanı gören çalışanlar hemen yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Birimi ile birlikte Payallar, İncekum, Manavgat ve Gazipaşa itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi.

MAHSUR KALAN TURİSTLER KURTARILDI, 622 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan turistleri kurtarmak için seferber oldu.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından içeride bulunan yaklaşık 622 turist güvenli bir şekilde tahliye edildi.

ASTIM HASTASI 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Astım hastalığı bulunan 3 turist olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken dumandan etkilenenlere ise otel çevresinde konuşlandırılan ambulanslarda ilk müdahale yapıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Yangının çıkmasının hemen ardından olay yerine intikal eden Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye ekipleri toplamda 10 itfaiye aracı, 40 personel ve Alanya Belediyesine bağlı sulama tankeri yangına müdahale etti.

Yangının çıkmasının ardından itfaiye ekipleri ve otel personelleri turistlerin güvenli bir şekilde otelden ayrılmalarını sağlarken, bazı çalışan otel personelleri ise dumandan etkilenen turistlere ve görevli personellere ayran ikram etti.

Tahliyenin ardından itfaiye ekipleri 2 gruba ayrıldı. İlk ekip otelin hamam bölgesinde çıkan yangına soğutma çalışması yaparken diğer grup ise otel odalarını tek tek kontrol ederek içeride mahsur kalan başka kişi olup olmadığını araştırdı.

TURİST CİVARDAKİ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Otelden tahliye edilen ancak duman ve koku nedeniyle odalarına giremeyen turistlerin bir kısmı otelin havuz kenarındaki şezlonglara geçerek beklemeyi tercih etti. Otelden tahliye edilen turistlerin bir kısmı civarda bulunan otellere sevk edilirken, bir kısmı ise minibüs ve otobüsler ile farklı otellere götürüldü.