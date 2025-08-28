Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Antalya'da 'yaşlı çift' alarmı! Komşular, ekipleri harekete geçirdi

Antalya'da 'yaşlı çift' alarmı! Komşular, ekipleri harekete geçirdi

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da yaşlı bir çiftin yaşadığı daireden gelen kötü kokular ve daire sakinlerinin uzun zamandır ortada görünmemesi üzerine ihbarda bulunan apartman sakinleri, ekipleri alarma geçirdi. Ekipler balkon kapısını kırarak eve girerken, gerçek ortaya çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesinde bulunan bir apartmanın giriş katına, yaklaşık 3 ay önce yaşlı bir çift taşındı. Çiftin uzun zamandır ortalarda görünmemesi ve daireden kötü kokular yayılmaya başlaması, apartman sakinlerini harekete geçirdi.

112'ye yapılan ihbar üzerine verilen adrese gelen polis ekipleri, daire içerisinden ağır bir koku gelmesi ve kapı ile pencerelerin kilitli olması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden destek istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi balkon kapısını kırarak içeriye girdi.

Antalya'da 'yaşlı çift' alarmı! Komşular, ekipleri harekete geçirdi - 1. Resim

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri evin içine girdiğinde evi su bastığını ve kokunun fişi çekilen buzdolabındaki buzların erimesi sonucu oluştuğu belirlendi.

Bu sırada ekipleri görerek gelen yan apartmanda oturan vatandaş ise dairede oturan yaşlı adamı tanıdığını ve taşındıktan bir süre sonra memlekete gittiğini söyledi. Edinilen bilgiler doğrultusunda, isminin Nurettin K. olduğu öğrenilen şahsın yakınlarına telefonla ulaşan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk olmadığını ve yaşlı adamın memleketi Afyonkarahisar'da olduğunu teyit etti.

İtfaiye ve polis ekipleri, kırılan kilidin yenilenmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

Antalya'da 'yaşlı çift' alarmı! Komşular, ekipleri harekete geçirdi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

