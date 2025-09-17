Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Aracın içinde infaz edilen uzman çavuşun, sosyal medya yayıncısı olduğu ortaya çıktı

Aracın içinde infaz edilen uzman çavuşun, sosyal medya yayıncısı olduğu ortaya çıktı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da uzman çavuş Emre Bozkurt'u öldüren bacanağı cinayetin ardından intihar etmişti. Korkunç olayın ardından uzman çavuş Bozkurt'un sosyal medya platformlarında yayıncı olduğu öğrenildi.

Dün Ankara'nın ortasında korkunç bir olay meydana geldi. Sincan 29 Ekim Mahallesi'nde saat sabah 06.40 sıralarında uzman çavuş Emre Bozkurt bacanağı tarafından arabanın içinden ateş açılarak öldürüldü.

Aracın içinde infaz edilen uzman çavuşun, sosyal medya yayıncısı olduğu ortaya çıktı - 1. Resim

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Emre Bozkurt'u öldüren bacanağı Uğur Balkoca ise olay yerinin 500 metre ilerisinde aracının içinde aynı silahla intihar etti. Öldürülen uzman çavuş Emre Bozkurt’un aynı zamanda sosyal medya platformu üzerinden yayıncılık yaptığı öğrenildi.

Aracın içinde infaz edilen uzman çavuşun, sosyal medya yayıncısı olduğu ortaya çıktı - 2. Resim

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aracın içinde infaz edilen uzman çavuşun, sosyal medya yayıncısı olduğu ortaya çıktı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

