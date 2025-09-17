Aracın içinde infaz edilen uzman çavuşun, sosyal medya yayıncısı olduğu ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ankara'da uzman çavuş Emre Bozkurt'u öldüren bacanağı cinayetin ardından intihar etmişti. Korkunç olayın ardından uzman çavuş Bozkurt'un sosyal medya platformlarında yayıncı olduğu öğrenildi.
Dün Ankara'nın ortasında korkunç bir olay meydana geldi. Sincan 29 Ekim Mahallesi'nde saat sabah 06.40 sıralarında uzman çavuş Emre Bozkurt bacanağı tarafından arabanın içinden ateş açılarak öldürüldü.
CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ
Emre Bozkurt'u öldüren bacanağı Uğur Balkoca ise olay yerinin 500 metre ilerisinde aracının içinde aynı silahla intihar etti. Öldürülen uzman çavuş Emre Bozkurt’un aynı zamanda sosyal medya platformu üzerinden yayıncılık yaptığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar