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Araçtan indiğine pişman ettiler! Bir minibüs dolusu adam, sürücüye saldırdı

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Adıyaman'da geri geri giden araç ile minibüs çarpıştı. Aracından inen sürücü, minibüs sürücüsü ve yakınları tarafından darbedildi. Öfkeli grup daha sonra şahsına aracına da saldırdı.

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11 Kasım 2026 tarihinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde alışveriş yaptığı öğrenilen minibüs sürücüsü, geri manevra yaparak kara yoluna çıktığı sırada Malatya istikametinden Kahramanmaraş yönüne seyir halinde olan başka bir minibüsle çarpıştı.

ARACINDAN İNEN SÜRÜCÜYÜ DÖVDÜLER

Kazanın ardından aracından inerek diğer minibüsün sürücüsünün yanına giden şahıs, araçta bulunan kişilerin saldırısına uğrayarak darp edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden götürülen araç sürücüsü koruma altına alınırken, minibüsteki şahıslar bu defa geri manevra yaparak kazaya neden olan araca saldırdı.

POLİS GÜÇLÜKLE YATIŞTIRDI

Araca zarar veren şahısları çevrede bulunan vatandaşlarda sakinleştiremedi. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekiplerince şahıslara müdahale edildi.

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Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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