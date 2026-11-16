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Arkadaşlarının "dur" uyarısını dinlemedi: Bisikletle merdivenden inerken otomobilin altında kaldı

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Kayseri'de, bisikletiyle merdivenlerden süratle inen çocuk yola fırlayınca araba çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kayseri Talas ilçesi Umut Caddesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Bisikletiyle hızlı şekilde merdivenlerden inen 13 yaşındaki Y.K.B'ye otomobil çarptı.

Çocuk, havaya fırlayıp yere düşerken bisikleti de başka yöne savruldu.

Arkadaşlarının dur uyarısını dinlemedi: Bisikletle merdivenden inerken otomobilin altında kaldı
Başlık ResmiArkadaşlarının dur uyarısını dinlemedi: Bisikletle merdivenden inerken otomobilin altında kaldı
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VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK VAR

İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.K.B, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen çocuğun tedavisi sürerken, sürücü gözaltına alındı.

Arkadaşlarının dur uyarısını dinlemedi: Bisikletle merdivenden inerken otomobilin altında kaldı
Başlık ResmiArkadaşlarının dur uyarısını dinlemedi: Bisikletle merdivenden inerken otomobilin altında kaldı

ARKADAŞLARININ UYARISINI DİNLEMEDİ

Bu arada, kaza anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Videoya çeken Y.K.B'nin arkadaşlarının "Dur, inme" dediği duyuldu. Çocuğun, bu ikazları dinlemeyip aşağı doğru süratle gittiği görüldü. Hemen akabinde ise araba vurdu.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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