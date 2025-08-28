Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arnavutköy'de korkutan fabrika yangını! Çevre ilçelerden ekipler devrede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Arnavutköy'de, içerisinde kağıt ve cam fabrikası bulunan 6 katlı binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

İstanbul Arnavutköy Yassıören Mahallesinde saat 05.30 sıralarında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. 

İçerisinde ofset, matbaa, kağıtçılık ve geri dönüşüm tesisi ile cam fabrikası bulunan 6 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bodrumdan kısa sürede üst katlara sıçrayan alevler, fabrikanın büyük bölümünü etkilerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE

Polis ekiplerince güvenlik önlemlerinin alındığı fabrikanın çevresindeki ara sokaklar ve caddeler trafiğe kapatıldı. Alevlere 4 noktadan müdahale eden itfaiyeye çevre ilçelerden de takviye yapıldı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Fabrika çalışanları, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını boş arazide bekleyerek izledi.

Arnavutköy'de korkutan fabrika yangını! Çevre ilçelerden ekipler devrede - 1. Resim

SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

