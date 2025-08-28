Arnavutköy'de korkutan fabrika yangını! Çevre ilçelerden ekipler devrede

İstanbul Arnavutköy Yassıören Mahallesinde saat 05.30 sıralarında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

İçerisinde ofset, matbaa, kağıtçılık ve geri dönüşüm tesisi ile cam fabrikası bulunan 6 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bodrumdan kısa sürede üst katlara sıçrayan alevler, fabrikanın büyük bölümünü etkilerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE

Polis ekiplerince güvenlik önlemlerinin alındığı fabrikanın çevresindeki ara sokaklar ve caddeler trafiğe kapatıldı. Alevlere 4 noktadan müdahale eden itfaiyeye çevre ilçelerden de takviye yapıldı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Fabrika çalışanları, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını boş arazide bekleyerek izledi.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.