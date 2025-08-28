Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir'de fabrika yangını! Ekipler hemen müdahale etti

Balıkesir Altıeylül ilçesi sınırlarında bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde korkutan bir yangın meydana geldi. MRS Kağıt Fabrikası’nda çıkan yangına ekipler çabucak müdahale etti.

Balıkesir Altıeylül ilçesinde, üretim bandında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, fabrikanın çatı kısmına da sıçradı.

Balıkesir'de fabrika yangını! Ekipler hemen müdahale etti - 1. Resim

EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, içeriden ve çatıdan yaptığı müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Balıkesir'de fabrika yangını! Ekipler hemen müdahale etti - 2. Resim

Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından fabrikada soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Balıkesir'de fabrika yangını! Ekipler hemen müdahale etti - 3. Resim

Yangında maddi hasar oluştu, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

