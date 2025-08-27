Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir'de deprem mi oldu? 27 Ağustos son dakika depremler listesi

- Güncelleme:
Balıkesir’de sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre sarsıntının merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak kaydedildi. 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10.29’da yaşanan depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

Balıkesir son dakika deprem ile sarsıldı. Depremin merkez noktası olan Sındırgı’ya bağlı Emendere, Pürsünler, Aktaş, Yaylacık ve Çaltılı köyleri sarsıntıya en yakın yerleşim birimleri oldu.

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

27 Ağustos 2025 Çarşamba sabahı Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre sarsıntı saat 10.29’da meydana geldi ve 4.2 büyüklüğünde ölçüldü. Deprem, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde oluştu. Merkez üssüne en yakın noktalar Emendere, Pürsünler, Aktaş, Yaylacık ve Çaltılı köyleri olarak açıklandı.

BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA

Deprem çevre illerden de hissedildi. Balıkesir şehir merkezi episantıra yaklaşık 57 kilometre uzaklıkta bulunurken, Manisa 93 kilometre, Uşak 118 kilometre, İzmir 127 kilometre ve Bursa 133 kilometre mesafede yer aldı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 27 AĞUSTOS

Kaynak: Türkiye Gazetesi

