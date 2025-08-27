AFAD duyurdu! Balıkesir'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.46'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.