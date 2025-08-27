Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AFAD duyurdu! Balıkesir'de korkutan deprem

AFAD duyurdu! Balıkesir&#039;de korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.46'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

