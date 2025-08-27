Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya'da 6 büyüklüğünde deprem!

Rusya'da 6 büyüklüğünde deprem!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya&#039;da 6 büyüklüğünde deprem!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Hazar Denizi bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Derbent kentinin 41 kilometre kuzeybatısı olan sarsıntı, 12 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem Dağıstan'ın yanı sıra çevre bölgeler ve Azerbaycan'da da hissedildi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde Hazar Denizi bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Ria haber ajansına göre, Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, Rusya'da Hazar Denizi bölgesinde yerel saatle 23.33'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

12 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Açıklamada, merkez üssü Dağıstan Cumhuriyeti'nde Derbent şehrinin 41 kilometre kuzeybatısı olan depremin 12 kilometre derinlikte kaydedildiği bilgisine yer verildi. Deprem, Dağıstan'ın yanı sıra çevre bölgeler ile Azerbaycan'da hissedilirken ilk bilgilere göre, herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Küçükçekmece Gölü'ne düşen 6 yaşındaki Adem hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ne ateşkes ne de esir takası konuşuldu! Netanyahu'dan gereksiz güvenlik kabinesi toplantısı - DünyaNe ateşkes ne de esir takası konuşuldu!Avrupa siyasetinde İsrail depremi! İstifalar art arda geldi - DünyaAvrupa siyasetinde İsrail depremi! İstifalar art arda geldiTrump'ın Orta Doğu elçisi Witkoff yıl sonunu işaret etti: "Tüm çatışmaları durdurmayı umut ediyoruz" - DünyaTrump'ın elçisinden Ukrayna ve Gazze sözleriBölgede çatışmalar sürüyor! Silahlı siviller 34 askeri kaçırdı - DünyaSilahlı siviller 34 askeri kaçırdı!Trump kararıyla piyasaları alt üst etmişti! Görevden alınan Fed Üyesi Cook'tan karşı atak - DünyaGörevden alınan Fed Üyesi Cook'tan karşı atakTrump o suçlular için idam istedi! "Ben diktatör değilim" - DünyaTrump o suçlular için idam istedi!
Sonraki Haber Yükleniyor...