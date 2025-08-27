Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Hacettepe Üniversitesi Hastanesi yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yangın, Tahliye, Ankara, Hastalar, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde dumanların yükselmesi ile yangın paniği yaşandı ve hastalar tahliye edildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Hastanesi çocuk acil bölümünde yükselen dumanlar nedeniyle panik yaşandı.

HASTANEDE DUMANLAR YÜKSELDİ

Edinilen bilgiye göre, saat 14.20 sıralarında hastanenin UPS odasında bulunan makinelerdeki kısmi yanmalar sonucu yangın çıktı. Dumanların yükselmesi sonrası hastane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi yangın paniği! Hastalar tahliye edildi - 1. Resim

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Hastanedeki hastalar ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Hastane personeli ile itfaiye ekipleri, tedbir amaçlı makinaları UPS odasından dışarı çıkarttı.

Saat 15.30 sıralarında ise olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri hastanenin eksi 1'inci katında duman oluşmasını fark etti.

Olay yerine bir ekip daha sevk edildi. Ardından ekipler, UPS odasında meydana gelen yangının dumanının eksi 1'nci kata dolduğunu, gerekli kontrollerin yapıldığını ve herhangi bir riskin bulunmadığını bildirdi. Dumandan etkilenen olmadığı belirtildi. Ekipler, duman tahliyesini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nusret Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana Tufanbeyli'de orman yangını - 3. SayfaTufanbeyli'de orman yangınıKamyon, yoldan geçen kadını böyle ezdi! Saniye saniye kamerada - 3. SayfaKamyon, yoldan geçen kadını böyle ezdi! Saniye saniye kameradaYedikule Hastanesi'nde 'bıçak parası' soruşturması: Profesör örgüt elebaşısı, doçent yöneticisi çıktı! - 3. SayfaProfesör örgüt elebaşısı, doçent yöneticisi çıktı!Ölümün böylesi... Kullandığı traktörün altında can verdi - 3. SayfaKullandığı traktörün altında can verdiDiyarbakır'da feci kaza! Hareket halindeki tır kamyona çarptı: 1 ölü - 3. SayfaDiyarbakır'da feci kaza! Hareket halindeki tır kamyona çarptı: 1 ölüHakan Çakır cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı! "Çivili sopayla vurdum" demişti... - 3. SayfaHakan Çakır cinayetinde görüntüler ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...