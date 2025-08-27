Adana Tufanbeyli'de orman yangını
Güncelleme:
Adana Tufanbeyli'de yakılan anız ateşi, ormanlık alana sıçradı. Ekipler alevleri söndürmek için mücadelesini sürdürüyor.
Sakarya'da yükselen alevlerin ardından bir orman yangını haberi de Adana'dan geldi. Tufanbeyli ilçesinde yakılan anız ateşi, ormanlık alana sıçradı. Müdahale sürüyor.
ANIZ ATEŞİ ORMANI YAKTI
Öğle saatlerinde Tufanbeyli-Adana yolunda bulunan Yamanlı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yakıldı. Anız yangını kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
EKİPLER ALEVLERİ SÖNDÜRMEK İÇİN HIZLA HAREKETE GEÇTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, vatandaşların da destek verdiği bildirildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin mesaisi sürüyor.
