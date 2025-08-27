Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana Tufanbeyli'de orman yangını

Adana Tufanbeyli'de orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana Tufanbeyli&#039;de orman yangını
3. Sayfa Haberleri

Adana Tufanbeyli'de yakılan anız ateşi, ormanlık alana sıçradı. Ekipler alevleri söndürmek için mücadelesini sürdürüyor.

Sakarya'da yükselen alevlerin ardından bir orman yangını haberi de Adana'dan geldi. Tufanbeyli ilçesinde yakılan anız ateşi, ormanlık alana sıçradı. Müdahale sürüyor.

ANIZ ATEŞİ ORMANI YAKTI

Öğle saatlerinde Tufanbeyli-Adana yolunda bulunan Yamanlı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yakıldı. Anız yangını kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Adana Tufanbeyli'de orman yangını - 1. Resim

EKİPLER ALEVLERİ SÖNDÜRMEK İÇİN HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, vatandaşların da destek verdiği bildirildi.

Adana Tufanbeyli'de orman yangını - 2. Resim

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin mesaisi sürüyor.



