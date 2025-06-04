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Aydın'da iki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aydın&#039;da iki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Aydın-Muğla karayolu üzerinde Çiftlikköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Çine ilçesinden Efeler istikametine seyir halinde olan Köksal T.A. idaresindeki otomobil, Çiftlikköy’den karayoluna çıkan Mustafa Satıcı araç ile çarptı.

Aydın'da iki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

2 KİŞİ CANINDAN OLDU

Çarpmanın şiddeti ile her iki araç savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Satıcı olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu konumunda bulunan Mahmut Bengi ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

Aydın'da iki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer araçta yolcu konumunda bulunan Kamil A., Hatice A. ve Burak A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Köksal T.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. 3 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Aydın'da iki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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