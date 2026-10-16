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Aydın'da otelde 14 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın'da otelde 14 düzensiz göçmen yakalandı
Başlık ResmiAydın'da otelde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalanırken, pasaportlarının sahte olduğu değerlendirilen 8 kişi ile otel sahibi ve çalışanı tutuklandı.

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Aydın'da Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akbük Mahallesi'nde bulunan bir otele operasyon düzenlendi.

14 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Otelde konakladıkları belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan kontrollerde, göçmenlerden 8'inin üzerindeki pasaportların sahte olduğu değerlendirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi tutuklanırken, otel sahibi E. K. (51) ile otel çalışanı Y. A. (40) isimli şahısların da göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerden kalan 6 kişi ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın GÖKSEM'e teslim edildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Didim
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