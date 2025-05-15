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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Aydın&#039;da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aramalarda, 6 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 700 uyuşturucu hap, 250 gram bonzai, 15 sentetik ecza, 20 gram esrar ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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