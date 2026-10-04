Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Aydın'da zincirleme kaza: 12 kişi yaralandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Aydın'da zincirleme kaza: 12 kişi yaralandı
Başlık ResmiAydın'da zincirleme kaza: 12 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 12 kişi yaralandı. Kazaya alkollü araç sürücüsünün neden olduğu iddia edildi.

Kaydet
|

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, A.T. yönetimindeki otomobil, Aydın-Denizli kara yolunun Mergen Çayı mevkisinde önce bir otomobile, ardından ticari araç ile başka bir otomobile çarptı.

12 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü A.T. ile araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Aydın'da zincirleme kaza: 12 kişi yaralandı
Başlık ResmiAydın'da zincirleme kaza: 12 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Yaralılardan A.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya neden olduğu öne sürülen A.T'nin alkollü olduğu iddia edildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Nazilli
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.