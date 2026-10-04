Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 12 kişi yaralandı. Kazaya alkollü araç sürücüsünün neden olduğu iddia edildi.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, A.T. yönetimindeki otomobil, Aydın-Denizli kara yolunun Mergen Çayı mevkisinde önce bir otomobile, ardından ticari araç ile başka bir otomobile çarptı.

12 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü A.T. ile araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Aydın'da zincirleme kaza: 12 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Yaralılardan A.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya neden olduğu öne sürülen A.T'nin alkollü olduğu iddia edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Nazilli Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSINazilli

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