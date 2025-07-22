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Aylarca adım adım izlenmişlerdi... 'Çetkinler' çetesi çökertildi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suç Örgütü, Bursa, Operasyon, Takip, Eğlence Mekanları, Gözaltı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da Çetkinler olarak bilinen suç örgütü 4 aylık takibin ardından başlatılan operasyonlar sonucu çökertildi. Çetenin eğlence mekanlarını ele geçirmeye çalıştığı, bazı sitelerin dairelerine zorla el koyup sattıkları belirlendi.

Suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlardan biri de Bursa'da 'Çetkinler' olarak bilinen çeteye  düzenlendi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "Çetkinler" örgütünü takibe aldı.

4 AY BOYUNCA ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER

Yapılan çalışmalar sonucu örgüt üyelerinin, elebaşı B.Ç'nin talimatıyla bazı eğlence mekanlarına "çökmeye" çalıştıkları, inşaatı devam eden bazı site dairelerine zorla el koyup sattıkları, bazı daireleri ise usulsüz sözleşmelerle kiralayarak kazanç sağladıkları tespit edildi.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon başlattı.

19 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda, örgüt elebaşı B.Ç'nin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Dosya kapsamında 3 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, kapıları koçbaşıyla kırılarak girilen ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 24 mermi ve çok sayıda kesici alet bulundu.

Teknik ve fiziki takiple ele geçirilen güvenlik kamerası kayıtlarında örgüt üyelerinin cebir ve tehdit yoluyla bazı iş yerlerine ele geçirmeye çalıştıkları, kalabalık gittikleri bazı yerlerde ise iş yeri sahipleri ve çalışanlarını darbettikleri görüldü.

Ayrıca şüphelilerin bu yöntemle 6 farklı olaya karıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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