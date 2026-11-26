İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen silahlı saldırıda, baba ile oğlu öldürülmüş halde bulundu. Miras yüzünden gözü dönen üvey annenin, bebeklerinin bakıcısı ve onun sevgilisi ile birlikte kan donduran cinayeti planladığı ortaya çıktı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Karaburun ilçesi Eski Mordoğan Mahallesi, birkaç gün önce gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda silah seslerini duyan vatandaşlar durumu jandarmaya ihbar etti.

BABA OĞUL ORMANDA ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıya uğrayan baba Eyüp Durnagöl (43) ile oğlu Yunus Durnagöl (14) silahla öldürülmüş olarak bulundu. Baba ve oğlunun cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken cinayetlere ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Baba oğulun ormanda cesedi bulunmuştu! Dehşetin altından üvey anne ve bakıcı çıktı

MİRAS İÇİN PLAN YAPMIŞLAR

Sabah'ın haberine göre Durnagöl'ün ikinci eşi Emel Durnagöl (29), bebeklerinin bakıcısı Nazlı Kurşun (20) ile bakıcının erkek arkadaşı Hüseyin Kar tutuklandı. Durnagöl'ün ikinci evliliğinden 1.5 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi. Emel Durnagöl'ün bebek bakıcısı ve onun sevgilisi ile birlikte kocasının mirasına konabilmek için şeytani planı yaptığı iddia edildi.

BAKICI İTİRAF ETTİ

Öte yandan bakıcı Kurşun'un ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ettiği, olaydan sonra sevgilisi Hüseyin Kar'ın tüfeği parçalayarak çöpe attığını söylediği öğrenildi.

Baba oğulun ormanda cesedi bulunmuştu! Dehşetin altından üvey anne ve bakıcı çıktı

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ARABASINI KULLANMIŞ

Hüseyin Kar'ın, cinayetten sonra Eyüp Durnagöl'ün aracını alarak Emel Durnagöl ile Nazlı Kurşun'u evlerine bıraktığı ve hiçbir şey olmamış gibi aracı park edip gittiği tespit edildi. Bu arada cinayetin yaşandığı yerdeki hayvan damında bulunan kamera kayıtlarının yok edildiği ortaya çıktı.

Baba oğulun ormanda cesedi bulunmuştu! Dehşetin altından üvey anne ve bakıcı çıktı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala