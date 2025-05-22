Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Balıkesir'de 3 katlı bina yandı, 1 kişi hayatını kaybetti!

Balıkesir'de 3 katlı bina yandı, 1 kişi hayatını kaybetti!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Balıkesir&#039;de 3 katlı bina yandı, 1 kişi hayatını kaybetti!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, 3 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. 3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Akıncılar Mahallesi Yağhane Sokak'ta alt katı depo olarak kullanılan 3 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

ALEVLERİN İÇİNDE CAN VERDİ

Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin içinde kalarak yanan 1 kişinin cesediyle karşılaştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yapılan incelemede, cesedin Mustafa Uzun'a ait olduğu belirlendi. Uzun'un cesedi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Binadaki bir köpeğin de öldüğü yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Suriye’de PKK için geri sayım başladı! Ankara ve Şam kararlı: Ya silah bırakırsınız ya da yok olursunuz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aksaray 15 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki arkadaşını havalı tüfekle vurdu - 3. Sayfa15 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki çocuğu havalı tüfekle vurduKendi evinin inşaatında çalışıyordu! Yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılarak hayatını kaybetti - 3. SayfaKendi evinin inşaatında çalışıyordu! Feci şekilde can verdiEdirne'de korkutan yangın! 3 ev alevlere teslim oldu - 3. SayfaKentte korkutan yangın! 3 ev alevlere teslim olduBursa'da silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı - 3. SayfaBursa'da silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandıBolu'da otomobil kamyona çarptı: 2 kişi yaralandı - 3. SayfaBolu'da otomobil kamyona çarptı: 2 kişi yaralandıAğrı'da usulsüz şekilde hayvan sevki yapan 9 kişi yakalandı - 3. SayfaAğrı'da usulsüz şekilde hayvan sevki yapan 9 kişi yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...