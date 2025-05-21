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Edirne'de korkutan yangın! 3 ev alevlere teslim oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Edirne&#039;de korkutan yangın! 3 ev alevlere teslim oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'de, tek katlı evde başlayıp yandaki 2 eve de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne Çavuşbey Mahallesi'nde Y.K'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm evi ve çatısını saran alevler, yanındaki 2 evin çatısına sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Edirne'de korkutan yangın! 3 ev alevlere teslim oldu - 1. Resim

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Y.K'nin evi kullanılamaz hale geldi, diğer 2 evin çatısında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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