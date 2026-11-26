Balıkesir'de otoyol gişelerinde durdurulan 2 araçta 14'ü çocuk 27 Afgan göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

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İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir Batı Gişelerinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan 2 araçta yapılan aramada 3 şüpheli organizatör ve 13 yetişkin 14 çocuk olmak üzere toplam 27 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

Yabancı uyruklu şahıslar yapılan işlemlerin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) sevk edildi.

Öte yandan 3 organizatör şüphelisi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Balıkesir Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBalıkesir

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