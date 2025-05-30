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Balıkesir'de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Balıkesir&#039;de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza Ayvalık ilçesine bağlı Çanakkale-İzmir kara yolunun Tuzla mevkisinde meydana geldi. 4 araç birbirine girdi, can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Balıkesir'de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 5 kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir kişi Ayvalık İtfaiye Grup amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İlk müdahalelerin ardından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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