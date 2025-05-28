Beykoz'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

İstanbul Beykoz'da gece yarısı meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.